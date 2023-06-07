«Болезненный удар». Бэм Адебайо — о поражении «Хит» в финале НБА 2020 года с «Лейкерс»
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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо вспомнил о проигранном финале НБА 2020 года, когда его команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4 в серии).
«Знаете, такие возможности выпадают нечасто. Мы счастливы, что сейчас в таком положении. Финал 2020 года? О нет, только не это. То поражение стало для нас болезненным ударом. Помню, как смотришь на все эти падающие конфетти, и думаешь, что всё это не для нас, а потом просто возвращаешься в раздевалку. Это был настоящий удар», — сказал Адебайо в интервью журналистке Малике Эндрюс.
В настоящий момент в финальной серии НБА «Майами» играет с «Денвер Наггетс». После двух матчей счёт в серии ничейный (1-1).
Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:
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