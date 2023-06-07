Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Болезненный удар». Бэм Адебайо — о поражении «Хит» в финале НБА 2020 года с «Лейкерс»

«Болезненный удар». Бэм Адебайо — о поражении «Хит» в финале НБА 2020 года с «Лейкерс»
Комментарии

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо вспомнил о проигранном финале НБА 2020 года, когда его команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4 в серии).

«Знаете, такие возможности выпадают нечасто. Мы счастливы, что сейчас в таком положении. Финал 2020 года? О нет, только не это. То поражение стало для нас болезненным ударом. Помню, как смотришь на все эти падающие конфетти, и думаешь, что всё это не для нас, а потом просто возвращаешься в раздевалку. Это был настоящий удар», — сказал Адебайо в интервью журналистке Малике Эндрюс.

В настоящий момент в финальной серии НБА «Майами» играет с «Денвер Наггетс». После двух матчей счёт в серии ничейный (1-1).

Болельщики преждевременно начали праздновать победу «Майами»:

Материалы по теме
Сотрудник «Денвера»: «Хит» — команда с лучшим тренером, с которой мы играли в этом сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023