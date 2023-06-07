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Сотрудник «Денвера»: «Хит» — команда с лучшим тренером, с которой мы играли в этом сезоне

Сотрудник «Денвера»: «Хит» — команда с лучшим тренером, с которой мы играли в этом сезоне
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Один из официальных представителей клуба «Денвер Наггетс» признался, что «Майами Хит» – команда с лучшим тренером, с которой «Наггетс» сталкивались в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом информирует Five Reasons Sports.

Напомним, «Майами» и «Денвер» играют в финальной серии НБА. После двух матчей счёт в серии ничейный (1-1). В финальной серии Восточной конференции НБА «Хит» прошли «Бостон Селтикс» (4-3). Игроки «Денвера» в финале Запада обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-0).

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Третий матч между «Хит» и «Наггетс» состоится 8 июня. Он пройдёт в Майами и начнётся в 3:30 по московскому времени.

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