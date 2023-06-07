Крис Пол раскрыл, почему на самом деле покинул «Нью-Орлеан» в 2011 году

Звёздный защитник «Финикс Санз» Крис Пол вспомнил о причинах, побудивших его покинуть «Нью-Орлеан Хорнетс» в 2011 году (сейчас команда называется «Нью-Орлеан Пеликанс». — Прим. «Чемпионата»). После ухода из «Хорнетс» Пол перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс», где выступал до 2017 года.
«Многие этого не знают. Но тогда мы приходили на тренировки, где нам сначала говорили, что команда переезжает в Канзас-Сити, потом – куда-то в Калифорнию. Мы с Дэвидом Уэстом слышали всё это. Когда я уходил, то уходил вовсе не из «Нью-Орлеана». Я не хотел покидать команду. Но в клубе говорили, что грядут перемены. Вот почему мы с Дэвидом просто подумали: «Ладно, нам пора двигаться дальше», — сказал Пол в эфире Pivot Podcast.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:
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