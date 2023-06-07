Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Пол раскрыл, почему на самом деле покинул «Нью-Орлеан» в 2011 году

Крис Пол раскрыл, почему на самом деле покинул «Нью-Орлеан» в 2011 году
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный защитник «Финикс Санз» Крис Пол вспомнил о причинах, побудивших его покинуть «Нью-Орлеан Хорнетс» в 2011 году (сейчас команда называется «Нью-Орлеан Пеликанс». — Прим. «Чемпионата»). После ухода из «Хорнетс» Пол перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс», где выступал до 2017 года.

Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Уникальное достижение Николы Йокича и антирекорд Карима Абдул-Джаббара. Уроки истории
Истории
Уникальное достижение Николы Йокича и антирекорд Карима Абдул-Джаббара. Уроки истории

«Многие этого не знают. Но тогда мы приходили на тренировки, где нам сначала говорили, что команда переезжает в Канзас-Сити, потом – куда-то в Калифорнию. Мы с Дэвидом Уэстом слышали всё это. Когда я уходил, то уходил вовсе не из «Нью-Орлеана». Я не хотел покидать команду. Но в клубе говорили, что грядут перемены. Вот почему мы с Дэвидом просто подумали: «Ладно, нам пора двигаться дальше», — сказал Пол в эфире Pivot Podcast.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА:

Признания Пола:
Крис Пол рассказал о травле своего ребёнка в школе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023