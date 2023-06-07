Перкинс назвал звёздного игрока «Лейкерс», с которым не стал бы продлевать контракт

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не стоит продлевать контракт с центровым Энтони Дэвисом.

«Одним из главных вопросов в этом плей-офф был такой: а сможет ли Дэвис провести два подряд сильных матча? Будь я на месте фронт-офиса «Лейкерс», то не думаю, что стал бы продлевать контракт с ним. Уж простите меня», – сказал Перкинс в эфире Get Up.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи. Энтони перешёл в «Лос-Анджелес» в июне 2019 года в результате обмена с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс».

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