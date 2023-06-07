Крис Пол вспомнил о несостоявшемся переходе в «Лейкерс» ради игры вместе с Коби Брайантом

Звёздный защитник «Финикс Санз» Крис Пол вспомнил, как в 2011 году мог перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы сыграть вместе с легендарным Коби Брайантом. Переход так и не случился, так как запрет на него наложил тогдашний комиссионер лиги Дэвид Стерн.

«Коби был особенным и обладал невероятным талантом. Когда мы играли друг против друга, то почти каждый раз были готовы подраться. И всё только потому, что у нас обоих была одинаковая энергетика. Чертовски жаль, что возможности сыграть вместе так и не представилось, особенно на том этапе моей карьеры. Если бы мы всё-таки смогли сыграть за одну команду, думаю, это было бы действительно здорово», — сказал Пол в эфире Pivot Podcast.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: