Крис Пол вспомнил о несостоявшемся переходе в «Лейкерс» ради игры вместе с Коби Брайантом
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Звёздный защитник «Финикс Санз» Крис Пол вспомнил, как в 2011 году мог перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы сыграть вместе с легендарным Коби Брайантом. Переход так и не случился, так как запрет на него наложил тогдашний комиссионер лиги Дэвид Стерн.
Уроки истории НБА на «Чемпионате»:
«Коби был особенным и обладал невероятным талантом. Когда мы играли друг против друга, то почти каждый раз были готовы подраться. И всё только потому, что у нас обоих была одинаковая энергетика. Чертовски жаль, что возможности сыграть вместе так и не представилось, особенно на том этапе моей карьеры. Если бы мы всё-таки смогли сыграть за одну команду, думаю, это было бы действительно здорово», — сказал Пол в эфире Pivot Podcast.
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