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Айзея Томас дал совет Джейлену Брауну по поводу продолжения карьеры

Айзея Томас дал совет Джейлену Брауну по поводу продолжения карьеры
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Член Зала славы Айзея Томас высказал мнение, что лёгкому форварду Джейлену Брауну следует остаться в «Бостон Селтикс». Как считает Айзея, Браун и «Селтикс» идеально подходят друг другу. Напомним, Джейлен претендует на пятилетний контракт с «Бостоном» на сумму в $ 295 млн. Такого права он добился за попадание во вторую символическую сборную этого сезона.

«Возьми деньги», — приводит слова Томаса Heavy.

Браун выступает за «Бостон» с 2016 года с самого начала профессиональной карьеры. Джейлен был выбран «Селтикс» под третьим номером на драфте НБА – 2016. За это время игрок два раза принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (2021, 2023).

В нынешнем сезоне НБА Браун принял участие в 87 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 3,5 передачи.

Кантер и Браун учат 226-сантиметрового Тако Фалля плавать:

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