Кевин Дюрант удалил твит об отношении Николы Йокича к славе

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант опубликовал в своём «твиттере» пост о лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче, но позднее удалил его.

«Я не думаю, что Йокич хочет быть звездой или беспокоится по этому поводу. Сходить на работу и вернуться домой, пообщаться с лошадьми и прыгнуть в бассейн», — написал Дюрант.

Твит стал ответом на слова спортивного журналиста Дэна ле Батарда, который отметил, что сербский центровой Никола Йокич был бы гораздо популярнее, если бы играл на том же уровне, но был бы американцем.

Позднее Дюрант удалил пост, но он успел привлечь к себе внимание большого количества поклонников баскетбола.

Йокич признавался самым ценным игроком НБА в сезонах-2020/2021 и 2021/2022.