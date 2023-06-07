Лиллард назвал команды, в которые был бы не против перейти

Звёздный разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард ответил на вопрос о желаемой команде в случае обмена.

«Майами Хит» — очевидно, ведь Бэм Адебайо — мой друг. «Бруклин Нетс» — ещё один очевидный вариант, потому что Микал Бриджес — тоже мой чувак. У обоих клубов хорошие составы», — рассказал Лиллард на шоу The Last Stand.

Лиллард выступает за «Портленд» с начала карьеры в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что ему нравятся и город, и клуб, и он не хочет менять команду.

Недавно Лиллард вновь отметил, что больше всего ему хотелось бы стать чемпионом в составе «Портленда», а не в другой команде. По мнению игрока, у клуба есть ресурсы, чтобы усилить состав для борьбы за титул.