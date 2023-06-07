Макколлум: если бы я делал ставки, я бы сказал, что Лиллард уйдёт из «Портленда»

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум высказался о бывшем партнёре по «Портленд Трэйл Блэйзерс» звёздном разыгрывающем Дэмьене Лилларде.

«Рынок будет диктовать свои условия, и мы не знаем, что в итоге произойдёт, но, если бы я делал ставки, я бы сказал, что мы в последний раз видели его в «Портленде», — сказал Макколлум в эфире программы First Take.

Лиллард выступает за «Портленд» с начала карьеры в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что ему нравятся и город, и клуб, и он не хочет менять команду.

«Портленд» не попал в плей-офф НБА в текущем сезоне, и на фоне этого обострились слухи о возможном уходе Лилларда в команду, которая будет готова к борьбе за чемпионство.