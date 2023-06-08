Билл Симонс: никогда не видел такого похода в плей-офф, как у «Майами»

Известный журналист Билл Симмонс высказался о прогрессе «Майами Хит» по ходу текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я никогда не видел такого похода в плей-офф от команды, которая, по моему мнению, не такая талантливая, как другие. И они команда, которая снова и снова демонстрирует качество и точность.
У Калеба Мартина во втором матче было всего три очка. У него не шла игра, но его роль передалась Гэйбу Винсенту и Данкану Робинсону. Кайл Лаури забил сумасшедший бросок с восьми метров. А как насчёт момента, когда Бэм Адебайо забросил аллей-уп на последних минутах?
Бывает, что никто не может помешать тому, чего хочет бог. Кажется, что бог говорит: «Мне нравится эта команда «Хит». Я наслаждаюсь ими», – сказал Симмонс в своём подкасте.
«Майами Хит» играет в финальной серии НБА с «Денвер Наггетс». Счёт в серии — 1-1. Третий матч финальной серии пройдёт в Майами 8 июня. Начало — в 3:30 по мск.
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