Эрик Споэльстра оценил игру «Денвера» в трёхсекундной зоне после 3-го матча финала НБА

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после третьего матча финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (94:104, 1-2 в серии) оценил игру соперника в трёхсекундной зоне.

«Они нас просто уничтожили в «краске». Они набрали там 60 очков или около того? И процент у них был просто невероятен — около 65», — сказал Споэльстра в послематчевом интервью.

Напомним, самым результативным игроком матча у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.

Самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи. После сегодняшнего матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится 10 июня и начнётся в 3:30 мск.