Майк Мэлоун: с Йокичем и Марреем у нас были прекрасные моменты, но ни разу в финале НБА

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал победу своей команды над «Майами Хит» в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 109:94 и отметил игру Николы Йокича и Джамала Маррея.
После трёх игр «Денвер» ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртый матч состоится 10 июня на площадке «Майами».
«Вы знаете, с Николой я уже восемь лет, с Джамалом — семь, и у нас с ними было несколько прекрасных моментов, но при этом ни разу в финале НБА. И эти парни сегодня вошли в историю так, как ещё никто этого не делал. Третий матч финала, безусловно, был их лучшим выступлением как дуэта за семь лет игры вместе», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.
В третьей игре Джамал Маррей набрал 34 очка, совершил десять подборов и отдал десять результативных передач. У Николы Йокича, в свою очередь, 32 очка, 21 подбор и десять передач.
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