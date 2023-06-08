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Руководитель клуба НБА: Винсент и Страс могут получить контракты на $ 15 млн в год

Руководитель клуба НБА: Винсент и Страс могут получить контракты на $ 15 млн в год
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Руководитель одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поделился мнением о будущем игроков «Майами Хит» Гэйба Винсента и Макса Страса.

«Могу себе представить, что Гэйб Винсент и Макс Струс подпишут контракты на $ 15 млн в год в межсезонье», — приводит Heat Nation слова неназванного функционера.

Оба игрока этим летом станут свободными агентами и могут получить новые контракты. По текущим соглашениям с «Майами» они заработают по $ 1,8 млн за нынешний сезон.

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В плей-офф текущего сезона Гэйб Винсент принял участие в 20 матчах, в которых набирал в среднем за игру 13,6 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 3,7 результативные передачи.

Макс Струс провёл 21 игру в плей-офф, в которых набирал в среднем 9,7 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 1,5 передачи.

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