МБА объявил о продлении контракта с Тимофеем Якушиным
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Защитник Тимофей Якушин продолжит выступать за МБА. Пресс-служба московского клуба объявила о продлении контракта с игроком, срок нового соглашения не называется.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 26-летний Якушин принял участие абсолютно во всех 42 матчах в составе МБА, в среднем набирая 10.4 очка, делая 3.1 передачи и 3 подбора за игру.
Якушин перешёл в МБА в июле 2022 года из красноярского «Енисея».
Тимофей начал заниматься баскетболом в московской СШОР «Тринта». Профессиональную карьеру игрок начал в системе московского ЦСКА, где играл с 2012 по 2015 год. Перед началом сезона-2015/2016 Якушин перебрался в подмосковные «Химки», за которые отыграл четыре с половиной года. Также спортсмен выступал за «Парму».
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