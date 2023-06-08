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Гомельский высказался о Йокиче, сделавшем трипл-дабл в третьем матче финала НБА с «Майами»

Гомельский высказался о Йокиче, сделавшем трипл-дабл в третьем матче финала НБА с «Майами»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об игре сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в третьем матче финальной серии НБА с «Майами Хит». Напомним, «Денвер» победил со счётом 109:94 и вышел вперёд в серии (2-1). Йокич в этом матче оформил трипл-дабл (32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач).

«32+21+10 — фантастический трипл-дабл в матче финальной серии. Игровой интеллект Йокича настолько высок, что он не перестаёт удивлять и восхищать. Он не первый игрок, делающий трипл-дабл в матче финальной серии. Но Йокич — первый, кто сделал это уже дважды. И ещё один рекорд НБА у «Денвера»: сразу два игрока одной команды показали этот результат в одном матче — Йокич и Маррей (34+10+10)», — написал Гомельский.

Маскот «Денвера» исполняет бросок с середины площадки:

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