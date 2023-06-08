Новицки — о Йокиче: один из лучших игроков в мире, и он демонстрирует это прямо сейчас

Легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки высказался об игре сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в плей-офф текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я рад за него. Он потрясающий, один из лучших игроков в мире. И он демонстрирует это прямо сейчас на этой сцене.
Он тоже любит бросок с отклонением, но делает шаг другой ногой в отличие от меня? Это просто то, что ему подходит. Мне никогда не нравилось бросать с правой ноги в матче. Я думал, что мне было очень сложно координировать свои действия. С левой ноги было легче, но на самом деле всё выглядит довольно легко для него и с правой ноги.
У защитника практически нет вариантов накрыть такой бросок, потому что рост Йокича более двух метров, и он уходит от защитника при этом броске. До него просто невозможно добраться.
У него есть баланс и хорошее чутьё. У него высокий уровень отдачи. У него есть все необходимое, чтобы хорошо исполнять этот бросок, он понял это. Очевидно, что он не самый быстрый и атлетичный парень. Не так-то просто всё время бегать за соперником и работать в защите. Это как раз тот бросок, который он может нанести в любой момент, и в его исполнении это выглядит очень легко», — приводит слова Новицки ESPN US.
«Денвер» одержал победу над «Майами» (109:94) в третьем матче финальной серии НБА и вышел вперёд в серии — 2:1.
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