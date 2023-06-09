Колин Коухерд объяснил, почему «Бостону» следует задуматься о приобретении Криса Пола

Известный спортивный эксперт Колин Коухерд предложил сделку, в результате которой «Финикс Санз» обменяет разыгрывающего Криса Пол в «Бостон Селтикс» на разыгрывающего Маркуса Смарта.

«Кто звезда в «Селтикс»? Джейсон Тейтума и Джейлен Браун — молодые ребята в расцвете сил. Они играют по 70 игр, проводят много минут на площадке. Ничего страшного, если Крис Пол сыграет условно 55 игр.

Ничего страшного, если он сыграет 30 минут, а не 40, потому что в «Селтикс» это может быть предусмотрено. У них нет так называемого организатора. Крис Пол — тот самый человек. Поэтому стоит рассмотреть этот обмен», — сказал Коухерд в шоу Herd with Colin Cowherd.

Ранее обозреватель ESPN Рамона Шелберн сообщила, что звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден может заменить Криса Пола в «Финиксе».