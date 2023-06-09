Рамона Шелберн: Харден может заменить Пола в «Финиксе»
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Обозреватель ESPN Рамона Шелберн сообщил, что звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден может заменить Криса Пола в «Финикс Санз».
«Финикс Санз» не отчислят Криса Пола, если не будут уверены, что найдут ему замену. И тут я хочу, чтобы вы обратили внимание на Джеймса Хардена. Не хочу ни о чём заявлять, но такой вариант на слуху в последние месяцы», — приводит слова Шелберна Basketball Insiders со ссылкой на ESPN.
Статистические факты:
Напомним, ранее сообщалось, что «Финикс» уже сообщил Крису Полу о намерении отчислить его.
Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в феврале 2022 года из «Бруклин Нетс». Ранее сообщалось, что 33-летний баскетболист рассматривает два варианта: остаться в «Филадельфии» или вернуться в «Хьюстон Рокетс».
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