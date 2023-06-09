Брюс Браун: Йокича и Маррея почти невозможно остановить

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Брюс Браун высказался о звёздных одноклубниках Николе Йокиче и Джамале Маррее.

«Дуэт Николы Йокича и Джамала Маррея почти невозможно остановить. Они могут набирать очки, когда захотят. Они очень хорошо знают друг друга: когда нужно отдать мяч, кто с какой позиции предпочитает бросить по кольцу», — сказал Браун во время пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 26-летний Браун принял участие в 18 матчах, набирая в среднем 11,6 очка, 3,9 подбора и 1,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,7, трёхочковых — 31,9.

Напомним, после третьего матча финальной серии плей-офф Национальная баскетбольной ассоциации (НБА) счёт стал 2-1 в пользу клуба из Колорадо. Следующая игра состоится завтра, 10 июня, в Майами. Начало — в 3:30 по мск.