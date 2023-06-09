Стивен Эй Смит объяснил, почему Леброн Джеймс не завершит профессиональную карьеру

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит считает, что звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не станет уходить из профессионального спорта на фоне его желаний поиграть со своим сыном Бронни в одной команде.
«Тот самый Леброн Джеймс сказал, что всё, что он хочет сделать, кроме попыток выиграть в чемпионате, — это сыграть со своими сыном, когда тот будет проводить свой первый год в НБА. И Леброн намерен поиграть с Бронни в одной команде, быть его партнёром», — сказал Смит во время своего подкаста.
Напомним, в нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний Джеймс принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, трёхочковых — 26,4. «Лейкерс» проиграли «Денвер Наггетс» в финале Западной конференции со счётом 4-0.
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