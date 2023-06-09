Кендрик Перкинс прокомментировал возможный переход Криса Пола в «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что переход разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола в «Лос-Анджелес Лейкерс» благоприятно скажется на калифорнийском клубе и звёздном лёгком форварде Леброне Джеймсе.
«Переход Криса Пола в «Лейкерс» встряхнёт лигу. Мы слышали, как Леброн Джеймс говорил о завершении карьеры — возможно, он потерял мотивацию. Приход Криса Пола — та самая недостающая часть», — сказал Перкинс в эфире программы NBA Today.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Финикса» уже уведомило Пола о предстоящем отчислении из команды. 38-летний баскетболист выступает за «Санз» с 2020 года. В его активе также выступления за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».
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