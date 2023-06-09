«Показал пример Барриоса». Президент «Зенита» — о том, как учил баскетболистов заслонам

Президент «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о том, что наставлял баскетболистов петербургского клуба в чате во время полуфинальной серии с УНИКСом. В качестве примера Медведев высылал фрагменты видео с игрой полузащитника сине-бело-голубых Вильмара Барриоса.

«Я давно в этом чате. А про заслон — был приведён энергичный пример Барриоса при постановке заслона в футболе», — подтвердил информацию телеграм-канала «Мутко против» Медведев.

Анонимный источник сообщил, что Медведев вместе с генеральным директором БК «Зенит» Александром Церковным активно поддерживали игроков в чате, высылая воодушевляющие речи. Помимо прочего, руководители пытались научить игроков, как правильно ставить заслоны и как ставить спину на подборе, отправляя обучающие видео.