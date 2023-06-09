Бэм Адебайо не заметил уходящих с трибун болельщиков «Майами»

Центровой, один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо ответил на вопрос про болельщиков флоридской команды, которые до окончания матча начали покидать трибуны. Инцидент произошёл во время третьей игры финальной серии между «Майами» и «Денвер Наггетс».

«Я был в игре, я не был сконцентрирован на болельщиках. Я думал о том, как бы нам успешно отзащищаться, как нам набрать очки, как вернуться в игру», — сказал Адебайо на послематчевой пресс-конференции.

Фанаты «Хит» стали покидать арену ещё в начале четвёртой четверти, когда преимущество «Наггетс» стало составлять более 20 очков.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Наггетс» ведут в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч состоится также в Майами 10 июня в 03:30 по мск.