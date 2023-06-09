Аарон Гордон: Йокич из редкого типа игроков, которые могут делать всё на площадке
Поделиться
Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон рассказал, как звёздный сербский центровой Никола Йокич переосмысливает позицию центрового в баскетболе.
«Йокич из редкого типа игроков, которые могут делать всё на площадке, вне зависимости от размеров. Он разрушает любые стереотипы о своей позиции, прямо как это делал в своё время Мэджик Джонсон. Он доминирует не только под кольцом, но и в 12 метрах от него, да и вообще везде на площадке», — заявил Гордон на пресс-конференции.
Статистические факты:
В нынешнем постсезоне Йокич набирает в среднем 30,5 очка, 13,4 подбора 10,1 результативные передачи. Серб ведёт «Наггетс» к первому чемпионству в истории организации. «Денвер» ведёт в финальной серии с «Майами» со счётом 2-1.
Мнение эксперта о Йокиче:
Комментарии
- 9 июня 2023
-
15:05
-
14:48
-
14:13
-
13:52
-
13:42
-
13:00
-
12:52
-
12:41
-
12:18
-
11:38
-
10:57
-
10:38
-
10:06
-
09:53
-
09:27
-
09:16
-
08:28
-
07:19
-
06:13
-
05:34
-
04:35
-
03:29
-
03:11
-
02:29
-
02:19
-
02:12
-
01:56
-
00:49
-
00:37
-
00:32
-
00:10
- 8 июня 2023
-
23:47
-
22:19
-
21:45
-
20:53
Партнерский контент