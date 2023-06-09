Аарон Гордон: Йокич из редкого типа игроков, которые могут делать всё на площадке

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон рассказал, как звёздный сербский центровой Никола Йокич переосмысливает позицию центрового в баскетболе.

«Йокич из редкого типа игроков, которые могут делать всё на площадке, вне зависимости от размеров. Он разрушает любые стереотипы о своей позиции, прямо как это делал в своё время Мэджик Джонсон. Он доминирует не только под кольцом, но и в 12 метрах от него, да и вообще везде на площадке», — заявил Гордон на пресс-конференции.

В нынешнем постсезоне Йокич набирает в среднем 30,5 очка, 13,4 подбора 10,1 результативные передачи. Серб ведёт «Наггетс» к первому чемпионству в истории организации. «Денвер» ведёт в финальной серии с «Майами» со счётом 2-1.