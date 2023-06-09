Дрэймонд Грин рассказал, что раздражает Стефена Карри

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о важности попыток очень дальних бросков под конец четвертей для одноклубника Стефена Карри.
«Стеф Карри обратил моё внимание на одну деталь. В лиге немало ребят, которые не исполняют отчаянные броски на последних секундах четверти, чтобы не испортить себе процент удачных попаданий, не хотят портить себе статистику. Я видел такое даже в нынешней финальной серии. Я не могу этого понять, это же плей-офф, это финал, кому есть дело, если ваш процент попаданий немного снизится.
Эта вещь сводит Карри с ума, он будет очень расстроен, если вы просто держите при себе мяч в конце четверти. Например, пара таких отчаянных бросков Джордана Пула с середины площадки во многом нам помогла победить в прошлогоднем финале», — рассказал Грин на собственном подкасте.
- 9 июня 2023
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