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Директор клуба НБА: стать генменеджером «Уорриорз» сейчас это захватить рушащуюся империю

Директор клуба НБА: стать генменеджером «Уорриорз» сейчас это захватить рушащуюся империю
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Анонимный исполнительный директор клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о возможном назначении американца Майка Динливи-младшего на должность генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз».

«Если вы являетесь молодым руководителем, пытающимся подняться по служебной лестнице, то я бы задумался о должности генерального менеджера «Уорриорз», потому что это похоже на захват империи в начале её разрушения.

Хотя у Майка [Динливи-младшего] есть характер. Ему придётся принять несколько непростых решений, и это то, как попадают на такую работу. В первый год ему придётся переподписать контракт с Томпсоном, разобраться с Дрэймондом Грином и понять, что делать с молодёжью», – приводит слова анонима издание Heavy.

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