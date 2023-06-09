Попавший в секс-скандал Уильямсон пожертвовал $ 250 000 на форму для детей в новых школах

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон пожертвовал $ 250 000 для покупки новой школьной формы детям, сменившим образовательное учреждение.
Баскетболист вступил в программу Summer Bridge, которая занимается финансовой помощью школьникам и студентам в Соединённых Штатах Америки. Партнёром фонда Уильямсона является приход Джефферсона, расположенный в штате Луизиана.
Напомним, ранее Уильямсон попал в скандал, связанный с неоднократными изменами своей девушке, которая ждёт от него ребёнка. Сообщается, что Зайон имел сексуальные связи с порноактрисой и другой девушкой.
Зайон Уильямсон в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата. Большую часть сезона игрок лечился от травм.
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