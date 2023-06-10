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Никола Йокич попытался починить поломанное Бэмом Адебайо кольцо

Никола Йокич попытался починить поломанное Бэмом Адебайо кольцо
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в конце третьей четверти четвёртого матча финальной серии против «Майами Хит» попытался собственноручно исправить сломанное кольцо после того, как центровой флоридской команды Бэм Адебайо повисел на нём.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся четвёртый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:95.

Центровой Никола Йокич оформил дабл-дабл: 23 очка, 12 подборов и четыре результативные передачи.

Счёт в серии — 3-1 в пользу «Денвера», следующий матч может стать последним в серии.

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