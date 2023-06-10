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Гафуров: хочу сменить игровую позицию и начать предсезонку уже как лёгкий форвард

Гафуров: хочу сменить игровую позицию и начать предсезонку уже как лёгкий форвард
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Тяжёлый форвард ЦСКА и сборной России Филипп Гафуров прокомментировал минувший клубный сезон и рассказал о желании сменить игровую позицию.

«Как оценю клубный сезон? Если честно, то не очень. В начале регулярки я получал игровую практику в «Самаре», но в силу ряда обстоятельств вернулся в ЦСКА. В команду, которая уже укомплектована, тяжело переходить по ходу сезона. Тем более речь про ЦСКА, где на каждой позиции есть по несколько равноценных игроков. Поэтому было сложно рассчитывать на игровые минуты. Я получал практику на тренировках с основой и в матчах Суперлиги. Не переживал по этому поводу, понимая, что это определённый этап, который надо пройти.

Уйти из «Самары» — моё личное решение? Обстоятельства так сложились, больше добавить нечего.

Планы на лето? 11 июня заканчивается сбор с национальной командой. Какое-то время отдохну от баскетбола, побуду со своими близкими и начну работать индивидуально. Для меня важен тренажёрный зал, понятное дело. Что касается игровых аспектов, я хочу попробовать сменить игровую позицию. И начать предсезонку уже как лёгкий форвард.

Это рекомендовал Эмил Райкович? Нет, сам к этому пришёл. Люблю использовать свои габариты именно как третий номер», — приводит слова Гафурова телеграм-канал «Свободный агент».

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