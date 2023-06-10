Пол Пирс: Джамал Маррей — лучший разыгрывающий в лиге

Бывший баскетболист, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс выразил мнение, что разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей является лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации на своей позиции.

«Джамал Маррей — лучший разыгрывающий в лиге», — написал Пирс в своём «твиттере».

В победном четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) Маррей оформил дабл-дабл: 15 очков и 12 результативных передач. Таким образом, Маррей стал первым в истории баскетболистом, который сделал 10+ передач в первых четырёх финальных встречах НБА в карьере.

За четыре матча финальной серии 26-летний канадец в среднем набирает 23,3 очка, делает 10,5 передачи и 5,8 подбора за игру.