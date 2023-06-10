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«Выглядит как невеста перед свадьбой». Фанаты иронично отреагировали на форму Дончича

«Выглядит как невеста перед свадьбой». Фанаты иронично отреагировали на форму Дончича
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Звёздный разыгрывающий клуба НБА «Даллас Маверикс» словенец Лука Дончич, готовящийся к августовскому чемпионату мира и ранее похваставшийся актуальной формой, не избежал ироничных комментариев болельщиков в социальных сетях.

«Похудевший Лука станет проблемой. Он сейчас в форме».

«Лука – это невеста перед свадьбой. В сезоне НБА он выглядит как девушка после двух лет совместной жизни».

«Чуваки, да у него просто бельё, корректирующее фигуру».

«Подождите, когда он вернётся в Техас и примется за барбекю».

«Лиге пора начинать бояться. Мы никогда не видели Луку в такой форме».
«На пути к MVP сезона».

В нынешнем сезоне НБА Лука Дончич принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь передач.

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