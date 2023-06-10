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Айзея Томас: если бы играл с Джорданом, то мы завоевали бы восемь или девять титулов

Айзея Томас: если бы играл с Джорданом, то мы завоевали бы восемь или девять титулов
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне член Зала славы, американец Айзея Томас ответил на вопрос, насколько успешным стало бы его выступление в одной команде с легендарным соотечественником Майклом Джорданом.

«Сколько бы титулов мы завоевали? Наверное, восемь… Да, восемь или девять. Мы бы часто побеждали и, вероятно, играли бы до сих пор (смеётся)… Мы были бы успешными. Он шесть раз становился чемпионом, я – дважды. Итак, это восемь», – сказал Томас в эфире NBA TV Live.

Всю свою карьеру, с 1981 по 1994 год, Томас провёл в клубе «Детройт Пистонс». Американец дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 1989 и 1990 годах, а также признавался самым ценным игроком финала НБА – 1990.

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