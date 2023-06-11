Эдриан Гриффин — о Яннисе Адетокунбо: он, возможно, лучший игрок в мире

Главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин высказался о звёздном тяжёлом форварде команды Яннисе Адетокунбо.

«Яннис, возможно, лучший игрок в мире, но в нашей команде есть и необычайно талантливые игроки. Крис Миддлтон, Джру Холидэй, Брук Лопес — эти парни, наверное, были бы лучшими в любой другой команде, поэтому я рад быть частью этого клуба и культуры. Рад быть их тренером», — цитирует Гриффина The Athletic.

Напомним, «Милуоки» уволил Майка Буденхольцера после неожиданного проигрыша в серии первого раунда Восточной конференции с «Майами Хит». «Бакс», будучи лидерами Востока по итогам регулярного сезона, уступили «Хит» со счётом 1-4. Команда из Висконсина назначила нового тренера — Эдриана Гриффина, бывшего ассистента из «Торонто Рэпторс».