Эдриан Гриффин прокомментировал назначение Терри Стоттса на должность ассистента «Милуоки»
Поделиться
Главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин отреагировал на приход бывшего главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттса в «Милуоки» в качестве ассистента.
«Заполучить такого парня, как Терри — это полный успех. Он приносит невероятный опыт. Да, он гений в атаке, но он хорошо с этим разбирается. Он тренировал элитных игроков в лице Дэмьена Лилларда и Си Джея Макколлума. Он не просто тренер с акцентом на атаку, он будет тем, на кого я буду опираться», — приводит слова Гриффина The Athletic.
Напомним, Стоттс проработал в «Портленде» с 2012 по 2021 год. Лучшим результатом команды в этот период стал выход в финал Западной конференции в 2019 году, где «Трэйл Блэйзерс» проиграли серию с «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 0-4.
Слова Гриффина об Адетокунбо:
Комментарии
- 11 июня 2023
-
06:56
-
06:48
-
05:40
-
04:28
-
03:20
-
03:06
-
02:43
-
01:21
-
00:08
- 10 июня 2023
-
22:59
-
21:56
-
20:54
-
20:30
-
19:53
-
18:52
-
18:09
-
17:51
-
16:59
-
16:33
-
15:31
-
15:19
-
14:53
-
14:33
-
14:13
-
14:01
-
13:52
-
13:40
-
13:25
-
13:04
-
12:49
-
12:17
-
11:29
-
11:28
-
11:10
-
10:29
Партнерский контент