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Эдриан Гриффин прокомментировал назначение Терри Стоттса на должность ассистента «Милуоки»

Эдриан Гриффин прокомментировал назначение Терри Стоттса на должность ассистента «Милуоки»
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин отреагировал на приход бывшего главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттса в «Милуоки» в качестве ассистента.

«Заполучить такого парня, как Терри — это полный успех. Он приносит невероятный опыт. Да, он гений в атаке, но он хорошо с этим разбирается. Он тренировал элитных игроков в лице Дэмьена Лилларда и Си Джея Макколлума. Он не просто тренер с акцентом на атаку, он будет тем, на кого я буду опираться», — приводит слова Гриффина The Athletic.

Напомним, Стоттс проработал в «Портленде» с 2012 по 2021 год. Лучшим результатом команды в этот период стал выход в финал Западной конференции в 2019 году, где «Трэйл Блэйзерс» проиграли серию с «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 0-4.

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