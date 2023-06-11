Эдриан Войнаровски рассказал о командах, заинтересованных в Крисе Поле

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски перечислил команды, которые могут быть заинтересованы в разыгрывающем Крисе Поле, если «Финикс Санз» решит расстаться с ним.

«Есть команды, которые хотят исследовать возможность того, чтобы сложить контракты нескольких своих игроков для обмена на Криса Пола, который получает $ 30 млн в год. Некоторые хотят его оставить в команде, некоторые хотят выменять его, чтобы потом отправить его в другую команду около дедлайна. Также есть команды, которые в нём заинтересованы, чтобы расчистить платёжную ведомость на лето 2024 года.

Если же «Финикс» отчислит игрока, нужно рассматривать следующие команды в качестве главных претендентов на Пола: «Клипперс», «Лейкерс», «Никс» и «Уорриорз». В этих командах Пол будет получать гораздо меньшие деньги, чем сейчас, но сможет продолжать бороться за титул», — рассказал Войнаровски на телеканале ESPN.