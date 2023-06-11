Источник: «Нью-Йорк Никс» продолжает следить за Донованом Митчеллом
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Журналист New Yourk Post Питер Ботте рассказал, что «Нью-Йорк Никс» будет продолжать следить за статусом защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла в ближайшие пару лет.
«Пока «Никс» будут стараться улучшить команду в грядущее межсезонье для того, чтобы сделать шаг вперёд на пути к чемпионству, статус Митчелла будет находиться под пристальным наблюдением в ближайшие пару лет, если учесть не раз объявленное желание Донована поиграть за команду из своего родного города», — написал Ботте.
26-летний защитник 1 сентября 2022 года был обменян из «Юты Джаз» в «Кливленд Кавальерс». Несмотря на звёздный состав, «Кливленд» оступился в первом раунде нынешнего плей-офф, уступив в серии с «Нью-Йорком» со счётом 1-4.
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