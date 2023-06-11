Дрэймонд Грин: у Аарона Гордона невероятная ловкость рук
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Четырёхкратный чемпион НБА форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о недооценённом качестве форварда «Денвер Наггетс» Аарона Гордона.
«У Аарона Гордона невероятная ловкость рук. Он ловит любой мяч, который проходит рядом с ним, даже если это тяжёлый пас, он всё равно ловит его. Он может вылавливать очень сложные пасы, хватая мяч сзади своей головы. Это у «Денвера» теперь стандартное дело. Но я вам точно могу сказать, что это очень не просто.
Чемпионство близко:
Аарон просто вылавливает мячи и с лёгкостью завершает комбинации в «краске». Очень недооценённая способность Гордона, которая очень помогает команде. Он делает это на протяжении всего сезона», — рассказал Грин на собственном подкасте The Draymond Green Show.
Почтение Аарону Гордону:
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