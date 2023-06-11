«Он очень уважаемый тренер». Фанаты «Торонто» высказались о новом наставнике команды

Болельщики «Торонто Рэпторс» отреагировали в социальных сетях на назначение Дарко Раяковича новым главным тренером команды.

«Он тренирует практически 30 лет (начинал в Сербии ещё в 16 лет). Он успел поработать в «Спёрс», «Гриззлиз», «Санз», «Тандер». Он очень хорош в развитии игроков».

«Я рад, что Масаи (президент «Торонто Рэпторс». — Прим. «Чемпионата») не назначил кого-то изнутри. Нам нужен новый голос. Дарко хорош в развитии игроков, так что это может означать, что мы уходим в перестройку. Он очень уважаемый тренер».

«Говорят, что тренерский стиль Раяковича в атаке отличается от того, что мы привыкли видеть в «Торонто» в последние годы. Быстрый темп, красивая игра. У Скотти Барнса теперь будет больше возможностей».

«Мы наконец-то нашли нашего нового тренера! Теперь перестанут люди жаловаться на то, как долго этот процесс шёл. Теперь фанаты переживают, что у команды нет направления. Вы невыносимы. Вы можете порадоваться хотя бы один раз?»