Джей Джей Редик: кто икс-фактор «Денвера»? Если не считать звёзд, то это Аарон Гордон

Экс-игрок НБА Джей Джей Редик комплиментарно высказался о перформансе форварда «Денвер Наггетс» Аарона Гордона в четвёртой игре финальной серии.

«Аарон Гордон был звездой в этом матче. Он идеально подходит этой команде. И теперь я вспоминаю, кого отдали «Наггетс» за него в 2021 году («Денвер» отдал Гэри Харриса, Ар Джей Хэмптона и один драфт-пик в первом раунде. — Прим. «Чемпионата»). Они его буквально украли.

Он играет решающую роль в финальной серии и может помочь «Денверу» взять чемпионство. Это очень впечатляет. Кто икс-фактор «Денвера»? Если не считать звёзд, то это Аарон Гордон. Он стабильно привносит позитивное влияние в игру команды», — заявил Редик на своём подкасте TheOldMan&TheThree.