Джей Джей Редик: кто икс-фактор «Денвера»? Если не считать звёзд, то это Аарон Гордон
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Экс-игрок НБА Джей Джей Редик комплиментарно высказался о перформансе форварда «Денвер Наггетс» Аарона Гордона в четвёртой игре финальной серии.
«Аарон Гордон был звездой в этом матче. Он идеально подходит этой команде. И теперь я вспоминаю, кого отдали «Наггетс» за него в 2021 году («Денвер» отдал Гэри Харриса, Ар Джей Хэмптона и один драфт-пик в первом раунде. — Прим. «Чемпионата»). Они его буквально украли.
Почтение Аарону Гордону:
Он играет решающую роль в финальной серии и может помочь «Денверу» взять чемпионство. Это очень впечатляет. Кто икс-фактор «Денвера»? Если не считать звёзд, то это Аарон Гордон. Он стабильно привносит позитивное влияние в игру команды», — заявил Редик на своём подкасте TheOldMan&TheThree.
Грин — о Гордоне:
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