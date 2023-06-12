Кайри Ирвинг подпишет соглашение с китайским производителем кроссовок

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг подпишет контракт с китайским производителем кроссовок Anta.

Хотя официального объявления не было сделано, Ирвинг рассказал о предстоящей сделке в социальных сетях.

«Я подпишу новый контракт с производителем кроссовок очень скоро. Я даже не буду называть это сделкой с производителем кроссовок. Это будет разнос. Я так взволнован этим», — написал Ирвинг.

Стоит отметить, что звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон также имеет контракт с этой компанией.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Напомним, Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона его обменяли из «Бруклин Нетс» в «Даллас». Техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на приход звёздного игрока, «Даллас» не смог попасть даже в зону плей-ин по итогам сезона НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.