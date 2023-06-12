Новый генеральный менеджер сборной России назвал сильные стороны Зорана Лукича

Новый генеральный менеджер сборной России по баскетболу Валерий Тихоненко высказался по поводу тренера команды Зорана Лукича.

«Мы с Зораном знакомы очень давно. Конечно же, я не работал с ним так близко, как сейчас, но то, что это человек и тренер очень открытый, я знал всегда. Зоран всегда идёт на контакт, всегда готов помочь — это я тоже знал. Именно эти качества в нём мне особенно импонируют. Так что коммуникация ожидается открытая и продуктивная — нам нечего скрывать друг от друга. И есть чему учиться.

Я убеждён, что, несмотря на достижения, нельзя заканчивать учиться чему-то новому, потому что только так ты идёшь вперёд. И открытость, понимание, поддержка и возможность делиться информацией, не скрывая её, — те качества, которыми обладает Зоран Лукич — сыграют большую роль и станут огромным плюсом в достижении нашего общего результата в национальной команде», — приводит слова Тихоненко пресс-служба РФБ.