Инсайдер высказался по поводу будущего Кайри Ирвинга в «Далласе»

Инсайдер Крис Хэйнс выразил мнение, что звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг останется в «Даллас Маверикс».
«Думаю, что Кайри останется в «Маверикс», — заявил Хэйнс в эфире SiriusXM NBA Radio.
Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона он был обменян из «Бруклин Нетс» в «Даллас». Техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на яркую индивидуальную статистику двух лидеров, «Даллас» не смог выйти даже в зону плей-ин, заняв 11-е место в Западной конференции.
«Маверикс» закончили сезон с 24-м защитным рейтингом в лиге. Команда будет пытаться искать хороших игроков в обороне, чтобы сбалансировать двух звёздных баскетболистов. В последние недели начали появляться слухи о возможном переходе Кайри в «Лос-Анджелес Лейкерс».
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