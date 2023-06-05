Чарания: Кайри Ирвинг интересуется возможным переходом Леброна Джеймса в «Даллас»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг связался с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом по поводу возможного воссоединения в команде из Техаса. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
По информации источника, Ирвинг провёл разговор с бывшим партнёром по «Кливленд Кавальерс», чтобы узнать, не собирается ли Джеймс перейти в «Даллас». В 2016 году Кайри и Леброн стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации.
Некоторые источники ранее сообщали, что «Даллас» готовил предложение по переходу Леброна Джеймса ещё в прошлом сезоне, но отказался, так как «Лейкерс» изменили ход сезона, совершив ряд сделок перед дедлайном.
Напомним, Ирвинг станет свободным агентом в ближайшее межсезонье. В середине сезона его обменяли из «Бруклин Нетс» в «Даллас». Техасская команда хочет сохранить игрока, за которого безвозвратно отдала активы. Несмотря на приход звёздного игрока, «Даллас» не смог попасть даже в зону плей-ин по итогам сезона НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
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