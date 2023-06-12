Зоран Лукич высказался о назначении нового генерального менеджера в сборной России

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич высказался по поводу назначения Валерия Тихоненко на должность генерального менеджера команды.

«Мы только начали общаться по рабочим вопросам. Великий спортсмен, уже был в роли генерального менеджера. В ближайшие дни разделим зоны ответственности.

Уверен, Тихоненко поможет нашей работе», – приводит слова Лукича «Матч ТВ».

Тихоненко был одним из ведущих игроков сборной Советского Союза. В её составе в 1988 году стал олимпийским чемпионом Сеула, дважды был вице-чемпионом мира (1986 и 1990) и завоевал три медали разного достоинства на чемпионатах Европы — золото (1985), серебро (1987) и бронзу (1989). В составе Объединённой команды участвовал в Олимпийских играх — 1992 в Барселоне (четвёртое место), а в 1998 году сыграл за сборную России на чемпионате мира, в третий раз завоевав серебряную медаль.