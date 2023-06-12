Комментатор Майк Брин назвал любимого игрока Николы Йокича

Комментатор ESPN Майк Брин рассказал, что любимым игроком центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича является член Зала славы, семикратный участник Матча всех звёзд НБА Трэйси Макгрэди.

«Его любимым игроком был Трэйси Макгрэди. Он не мог поверить, как кто-то размером с Макгрэди может делать все эти вещи: дриблинг, передачи, броски», — сказал Брин.

Макгрэди – девятый номер драфта 1997 года. Защитник начинал свою карьеру в составе «Торонто Рэпторс». Лучшие годы в карьере он провёл в составе «Хьюстон Рокетс» и «Орландо Мэджик». На закате выступлений он успел поиграть за «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс» и «Атланту Хоукс». Невзирая на яркую карьеру, Макгрэди так и не сумел стать чемпионом НБА.

Напомним, в победном четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) Йокич набрал 23 очка, совершил 12 подборов и отдал четыре результативные передачи. Таким образом, серб стал первым в истории НБА, кто набрал как минимум 500 очков, сделал 250 подборов и 150 передач по ходу одного плей-офф.