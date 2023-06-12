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Никола Йокич: куплю себе новую лошадь, даже если мы проиграем

Никола Йокич: куплю себе новую лошадь, даже если мы проиграем
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос одной из журналисток по поводу покупки новой лошади.

«Если ты выиграешь чемпионат, ты купишь себе еще одну лошадь?», — задала вопрос Йокичу журналистка.

«Наверное, даже если я проиграю», — ответил Йокич.

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В победном четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) Йокич набрал 23 очка, совершил 12 подборов и отдал четыре результативные передачи. Таким образом, серб стал первым в истории НБА, кто набрал как минимум 500 очков, сделал 250 подборов и 150 передач по ходу одного плей-офф.

Пятый матч финальной серии состоится 13 июня в Денвере и начнётся в 3:30 мск. Напомним, ранее Йокич стал первым игроком в истории, который набрал 30+ очков, сделал 20+ подборов и 10+ передач в финальных играх НБА.

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