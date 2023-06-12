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Никола Йокич: куплю себе новую лошадь, даже если мы проиграем

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос одной из журналисток по поводу покупки новой лошади.

«Если ты выиграешь чемпионат, ты купишь себе еще одну лошадь?», — задала вопрос Йокичу журналистка.

«Наверное, даже если я проиграю», — ответил Йокич.

В победном четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) Йокич набрал 23 очка, совершил 12 подборов и отдал четыре результативные передачи. Таким образом, серб стал первым в истории НБА, кто набрал как минимум 500 очков, сделал 250 подборов и 150 передач по ходу одного плей-офф.

Пятый матч финальной серии состоится 13 июня в Денвере и начнётся в 3:30 мск. Напомним, ранее Йокич стал первым игроком в истории, который набрал 30+ очков, сделал 20+ подборов и 10+ передач в финальных играх НБА.