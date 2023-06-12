Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маррей: Йокич быстро принимает решения на площадке, мы ещё увидим, на что он способен

Маррей: Йокич быстро принимает решения на площадке, мы ещё увидим, на что он способен
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался об игре своего партнёра по команде, звёздного центрового Николы Йокича.

«Видел ли я игрока, который прямо сейчас сильнее Йокича? Нет, возможно, только на тренировках. Он очень умён, подкован тактически и хорошо справляется с давлением.

Пятый матч финала НБА. Ход событий:
Скоро — новый чемпион НБА? «Денвер» намерен закрыть финальную серию с «Майами». LIVE
Live
Скоро — новый чемпион НБА? «Денвер» намерен закрыть финальную серию с «Майами». LIVE

Он очень быстро принимает решения на площадке. Некоторые из его передач и то, как быстро он их делает, — это то, что впечатляет меня больше всего. Если игрок открыт, он быстро найдёт способ сделать передачу.

Он был признан самым ценным игроком НБА, но его показатели стали только лучше, и он во второй раз получил эту награду, и теперь его показатели ещё лучше. Я думаю, что на самом деле от Йокича можно ожидать большего, и я думаю, что мы увидим в нём ту сторону, которую не видели раньше, где он может быть доминирующим игроком во всём и больше, чем раньше», — сказал Маррей на пресс-конференции.

Йокич — о Маррее:
«Он повзрослел». Никола Йокич высказался о Джамале Маррее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023