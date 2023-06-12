Маррей: Йокич быстро принимает решения на площадке, мы ещё увидим, на что он способен

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей высказался об игре своего партнёра по команде, звёздного центрового Николы Йокича.
«Видел ли я игрока, который прямо сейчас сильнее Йокича? Нет, возможно, только на тренировках. Он очень умён, подкован тактически и хорошо справляется с давлением.
Он очень быстро принимает решения на площадке. Некоторые из его передач и то, как быстро он их делает, — это то, что впечатляет меня больше всего. Если игрок открыт, он быстро найдёт способ сделать передачу.
Он был признан самым ценным игроком НБА, но его показатели стали только лучше, и он во второй раз получил эту награду, и теперь его показатели ещё лучше. Я думаю, что на самом деле от Йокича можно ожидать большего, и я думаю, что мы увидим в нём ту сторону, которую не видели раньше, где он может быть доминирующим игроком во всём и больше, чем раньше», — сказал Маррей на пресс-конференции.
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