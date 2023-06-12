Чарания: Хирроу может вернуться на площадку в пятом матче финальной серии

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что восстановившийся от травмы защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу может сыграть в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (1-3 в серии).

«Тайлер Хирроу может вернуться в состав «Майами Хит» сегодня вечером в пятом матче финальной серии с «Денвер Наггетс». Его статус участия повышен до сомнительного», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Хирроу получил перелом руки во время первого матча 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Ожидалось, что защитник вернётся к финальной серии плей-офф.

Пятый матч финальной серии НБА пройдёт в ночь на 13 июня в Денвере и начнётся в 3:30 мск.