Чарания: Хирроу может вернуться на площадку в пятом матче финальной серии
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что восстановившийся от травмы защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу может сыграть в пятом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (1-3 в серии).
«Тайлер Хирроу может вернуться в состав «Майами Хит» сегодня вечером в пятом матче финальной серии с «Денвер Наггетс». Его статус участия повышен до сомнительного», — написал Чарания на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Хирроу получил перелом руки во время первого матча 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Ожидалось, что защитник вернётся к финальной серии плей-офф.
Пятый матч финальной серии НБА пройдёт в ночь на 13 июня в Денвере и начнётся в 3:30 мск.
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