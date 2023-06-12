Теодосич и Хэкетт избежали дисквалификации по итогам матча с «Миланом»

Бывшие игроки ЦСКА Милош Теодосич и Дэниэл Хэкетт, выступающие за итальянский «Виртус», не будут дисквалифицированы по итогам второго матча финальной серии чемпионата Италии с «Миланом» (76:79, 0-2 в серии), сообщает официальный сайт турнира.

Ранее спортивный суд объявил, что «Милан» будет наказан дисквалификацией домашней арены на один матч, и игроки «Виртуса» Теодосич и Хэкетт также будут отстранены на один матч.

На официальном сайте чемпионата Италии по баскетболу опубликован пресс-релиз, согласно которому дисквалификация миланских трибун заменена на штраф в размере € 12 000. Дисквалификации игроков «Виртуса» также заменены денежными штрафами. И Теодосич, и Хэкетт должны будут выплатить штраф в размере € 3 000.

Оба игрока смогут принять участие в третьем матче финальной серии, который пройдёт в Болонье 14 июня.

Напомним, после второго матча финальной серии один из болельщиков «Милана» задел Милоша Теодосича, после чего Дэниэл Хэкетт напал на обидчика, к потасовке сразу же подключился Торнике Шенгелия и сам Теодосич.