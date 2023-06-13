«Хочу стать тем, от кого зависит результат». Год назад Андрей Лопатин ушёл из ЦСКА

Андрею Лопатину 24 года, и год назад он ещё был в ЦСКА, где прошёл все ступени до главной команды. Правда, стать игроком основной ротации не получалось. Большое количество звёздных и опытных игроков вкупе с высокими целями армейского клуба делали невозможной работу вдолгую. Результат был нужен здесь и сейчас. Поэтому Лопатин и принял решение отправиться в МБА.

Разговаривали мы с ним прямо на паркете «Баскет Холла Москва». Домашней арены для Андрея и его клуба. Правда, форвард был в форме сборной России — наша национальная команда провела два напряжённых матча с Беларусью, в которых Лопатин был заметной частью дружины Зорана Лукича.

Андрей Лопатин во время Матча звёзд Единой лиги ВТБ Фото: ПБК МБА

— Почему вы решили сменить ЦСКА летом прошлого года? Как этот процесс был организован?

— Не думаю, что было что-то необычное. Смотрел на предложения других клубов, оценивал, анализировал. Пытался понять, где мне будет лучше, где лучше смогу себя показать, где смогу приносить большую пользу. Поэтому с моим агентом приняли решение, что останусь в родном городе. Это тоже был важный фактор. Слава богу, что здесь есть МБА. Клуб, в котором я играл в детстве. Получилась классная история с возвращением. Организация строится на базе российских игроков, и здесь им дают развиваться. Считаю, что принял правильное решение, и сезон это доказал.

— Вариант остаться в ЦСКА не рассматривался?

— Кто не хочет играть в ЦСКА (улыбается)? Основным желанием было двигаться дальше, показывать себя. Необходимо было доказывать, что я не просто так был в ЦСКА столько лет. Пришло время для нового вызова.

— Хотелось получать игровое время и меньше сидеть на скамейке?

— Да. Поэтому очень рад, что получилось доказать — не просто так сидел в ЦСКА на скамейке. Всё-таки даже там удавалось получить какое-то время, чтобы попробовать свои силы. Спасибо ЦСКА за возможность быть частью клуба с такой историей.

Андрей Лопатин во время мастер-класса Фото: ПБК МБА

— За годы в составе армейского клуба приходилось играть против топовых игроков Европы.

— И это суперопыт. Тренировки и спарринги с лучшими из лучших — это то, что делало меня лучше как игрока. Уилл Клайберн и Никита Курбанов заставляли меня расти. Саймон (Семён Антонов. — Прим. «Чемпионата») и Лёха Швед помогали в психологическом плане. Советовали, на что обращать внимание. Плюс тренеры Антон Юдин и Денис Годлевский мне помогали. Димитрис Итудис тоже помогал, конечно. Доволен тем, как складывается жизнь, и говорю спасибо всему, что со мной произошло.

— Получается, уход из ЦСКА — это полюбовное расставание?

— Думаю, все понимали, что мне нужно развиваться. Становиться сильнее и самостоятельнее. Нести ответственность за результат команды. И это всё я получил в МБА.

— Против кого из игроков ЦСКА было сложнее всего защищаться?

— Чаще всего я играл против Уилла Клайберна. Скажу честно — против него очень трудно играть. И ещё против Никиты Курбанова. По количеству времени, проведённого в защите против них, они лидируют с большим отрывом.

— Не секрет, что Андрей Лопатин — фанат индивидуальной работы. Когда это началось?

— Это всё началось ещё со спортивной школы «Тринта». Тогда мой тренер Андрей Вячеславович Шигин говорил нам, что есть две обязательные тренировки, а после ужина есть время для самостоятельной работы. У нас была специальная доска, где мы всё фиксировали. Думаю, с того момента у меня в голове отложилось, что, чем больше работаешь, тем будет лучше.

У меня также после уже появился тренер по индивидуальной работе Василий Прокофьев, он ищет мелкие нюансы, которые с ним прорабатываем. Мне нравится, что мы работаем не над базовыми вещами, а он старается давать что-то абсолютно новое.

— На разминку перед матчами вы выходите с чёрным мячом. В чём его магия?

— Обожаю этот мяч! Он утяжелённый, но размером как обычный баскетбольный. Скачет точно так же. Не знаю точно, но, кажется, он тяжелее обычного мяча раза в два. Во время бросков я чувствую тяжесть, мышцы больше напрягаются, а после броски стандартным мячом даются гораздо легче. Очень хочется, чтобы в России такие мячи появились тоже, а то пока приходится заказывать их из других стран.

МБА после очередной победы в Единой лиге ВТБ Фото: ПБК МБА

— Как оцените сезон МБА? Дебют Андрея Лопатина в новой команде, МБА дебютировала в Единой лиге.

— Мы собрались на сборах довольно рано. Нас было почти 20 человек, и конкуренция за место была очень высокой. Василий Николаевич Карасёв быстро сделал из этого состава настоящую команду, сплотил коллектив. И нам удалось уже в первой официальной игре сезона показать уровень. Победа в гостях над «Локо» зарядила нас на последующие матчи.

— Роль на площадке вам была гарантирована или приходилось добиваться её через игры?

— Всё приходило во время подготовки и сезона. Нужно же показывать что-то. Постепенно тренер видит плюсы и минусы, раскрывая первое и стараясь убрать второе. Считаю, что за прошлый сезон мне удалось прилично прибавить.

— В чём конкретно?

— В индивидуальном плане. Например, где-то взять ситуацию на себя, не ждать в углу, когда мне отбросят мяч. Я хочу стать тем, от кого зависит результат. Хочу прогрессировать и дальше.

— Чего МБА не хватило во второй половине сезона?

— К нам уже все были готовы. Уже никто не относился к нам как к неизвестному новичку. Постепенно все начали готовиться как к серьёзному сопернику. Плюс где-то, возможно, сказалась наша усталость. Нюансов было много, но убеждён, что даже одна победа в плей-офф над «Зенитом» — уже хорошо. Мы единственная команда, закончившая четвертьфинальную серию не с нулём. Но тренер сразу сказал, что этого мало. Мы закрыли эту страницу и будем работать дальше. Понятно, что в следующем сезоне будет сложнее. Потому что все будут знать, кто мы такие. Однако теперь и мы знаем, кто мы.

— Успели отдохнуть перед сборной?

— Отдых спортсмена довольно относительное понятие. Всё равно есть над чем работать и куда развиваться. Если не в физическом плане, так в духовном. Или поработать над растяжкой. Сезон в МБА закончился, и я сразу пошёл в тренажёрный зал. Работал с тренерами. Чередовали тренировки по разбору взаимодействий во время матчей с индивидуальной работой.

— У вас есть пример в плане индивидуальной работы?

— Всегда смотрю, что именно мне нужно делать и над чем я должен работать. Да, есть легенда — Коби Брайант. Много историй, когда он мог в четыре утра начать свою первую тренировку, чтобы вписать в день как можно занятий.

— Восхищают такие истории?

— Да, конечно. Но при этом я понимаю, что у всех разные организмы. Важно выдавать свой максимум. Если чувствую готовность — иду тренироваться. Если есть усталость, то лучше отдохнуть. В первую очередь мы должны играть, а за победы на тренировках очков не дают.

— Летом будет время для отдыха?

— Предсезонка в МБА начинается с 1 августа, однако, возможно, у сборной будут товарищеские матчи. Хочется, чтобы были. Мы пока не знаем про даты. Поэтому, если всё получится, к этим играм начнём готовиться уже в июле. Но время для отдыха тоже будет. Нам сказали, что он обязателен (смеётся).